23-jarige man aangehouden voor schietpartij Buikslotermeerplein vorig jaar

De politie heeft afgelopen dinsdag een 23-jarige man uit Noord in zijn woning aangehouden in verband met betrokkenheid een schietpartij op het Buikslotermeerplein op 18 mei vorig jaar. De aangehouden man is de vijfde verdachte in het onderzoek. Eerder werden er al vier andere mannen, tussen de 27 en 39 jaar, aangehouden.

In de ochtend van 18 mei vorig jaar krijgt de meldkamer meerdere telefoontjes binnen van mensen die zien dat er, ter hoogte van het parkeerterrein P3 op het Buikslotermeerplein, wordt gevochten en geschoten. Hulpverleners haasten zich met spoed naar het parkeerterrein toe, waar zij niemand aantreffen.

Drie mannen, allemaal in het donker gekleed, zijn met hoge snelheid in een zwarte Seat Leon richting de IJdoornlaan en de Slufter weggereden.

De gevluchte slachtoffers worden later in de omgeving gevonden. De drie zaten in een auto toen ze op de N247 door agenten werden opgemerkt. Eén man is gewond en blijkt door meerdere kogels te zijn geraakt. Een andere verdachte is ook verwond, beide worden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die informatie hebben over het incident in mei vorig jaar.