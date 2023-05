Man neergestoken bij Leidsekade na weigeren sigaret

Een man is bij de Leidsekade neergestoken nadat hij een sigaret weigerde te geven. De politie deelt een video van het incident dat eind oktober vorig jaar volledig uit de hand loopt. De verdachte 'moet' een sigaret, maar een groepje mannen weigert hem dit te geven. Er ontstaat een woordenwisseling en nadat de verdachte een duw en schop krijgt besluit hij een mes te trekken. Na een eerste misser, steekt hij het slachtoffer vervolgens in zijn been.