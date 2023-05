Bedreigde scholen morgen wel open

In de verklaring staat dat dat de scholen en gemeente niet willen zwichten voor 'onacceptabel gedrag dat het geven van goed onderwijs in de weg staat'. "Wij hebben daarom samen, in overleg met de politie en OM, besloten om onze scholen open te houden. Als daar een specifieke aanleiding voor is, kan voor individuele scholen in overleg met de politie een andere afweging worden gemaakt."

Op sommige scholen worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een strenger deurbeleid. Ook doet de politie onderzoek naar de online bedreigingen en zullen de daders volgens het strafrecht vervolgd worden.

Vandaag werd bekend dat ongeveer 20 scholen met online dreigementen te maken hebben gekregen. Zeker vier scholen gingen daardoor niet open. De bedreigingen zijn waarschijnlijk het gevolg van kopieergedrag, want een online bedreiging zorgde er gisteren voor dat de middelbare school Spinoza020first de deuren sloot. Voor die bedreiging is een 14-jarige jongen opgepakt.