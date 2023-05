Directeur Masterplan Zuidoost Saundra Williams stapt op

Saundra Williams, directeur van het Masterplan Zuidoost, zal eind juni opstappen, dat laat de gemeente weten in een brief die vrijdag is verstuurd. Williams is tweeënhalf jaar programmadirecteur geweest van het masterplan.

Het Masterplan Zuidoost is een plan dat in maart 2021 gepresenteerd werd als onderdeel van het coalitieakkoord tussen PvdA, GroenLinks en D66. Maar de programmadirecteur legt nu het werk neer. Vrijdag werd er een brief naar de raad gestuurd waarin het vertrek van Williams officieel bekend is gemaakt.

In die brief bedankt zowel wethouder Marjolein Moorman (Masterplan Zuidoost) als stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing Williams voor haar 'essentiële bijdrage' aan het masterplan. Ze onderstrepen ook dat Williams hen heeft gewezen op obstakels die verbeteringen voor bewoners in de weg staan. "Deze gesprekken hebben een leerzaam effect gehad en hebben ons aangespoord tot verandering. We bedanken haar voor de spiegel die zij ons hierin heeft voorgehouden,'' schrijven ze.

Volgens Williams hebben de gevoerde gesprekken ertoe geleid dat de betrokken partijen zich bewust zijn geworden van de noodzaak om te kijken naar de organisatie achter het Masterplan en dat er 'een nieuwe fase aanbreekt'. Maar zij zal geen deel uitmaken van deze nieuwe fase, laat ze weten aan het Parool.

Beter perspectief

Met het Masterplan wil gemeente de leefbaarheid in het stadsdeel verbeteren en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief bieden. “Te veel bewoners hebben problemen. Vaak meer dan in de rest van de stad”, valt te lezen in het plan.

De stad wil daarom de komende twintig jaar ruim 446 miljoen euro investeren op het gebied van onderwijs, veiligheid, jeugd, werk, wonen en leefbaarheid.

Hoe het nu verder moet met het masterplan is onduidelijk, er is nog geen opvolger voor Williams gevonden.