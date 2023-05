Elf seizoenen Ajax Vrouwen: van een vrijwilligersvergoeding tot duizenden fans in Arena

Die publieke huldiging komt er niet, maar een landstitel moet natuurlijk wel gevierd worden. Daarom blikken we op de laatste dag van het elfde seizoen terug op de stroeve beginjaren, de teleurstellingen en vooral ook de overwinningen van de Ajax Vrouwen. "De eerste keer dat ik dat shirt aandeed was de mooiste dag van mijn leven."

Internationals Daphne Koster en Anouk Hoogendijk waren in 2012 de eerste speelsters die werden binnengehaald om de Ajax Vrouwen kleur te geven. "Ajax is altijd mijn club geweest en dit heb ik altijd gewild", vertelde een enthousiaste Koster in 2012 bij de eerste training. "Heel veel meisjes dromen hiervan en wij mogen nu dit shirt dragen. Dat is fantastisch."

Leonne Stentler, nu voetbalanalist bij ESPN en de NOS, hoorde ook bij de eerste lichting speelsters. De druk die erbij komt kijken als je in het rood en wit speelt, voelde ze wel. "Er werd vanaf het begin verwacht dat wij wel even kampioen zouden worden, omdat wij nou eenmaal Ajax zijn. Bij onze eerste wedstrijd hadden Heerenveen-supporters ook een groot spandoek opgehangen met de tekst: zij de Mercedessen, wij de fietsen. Terwijl ik ook gewoon met de fiets naar de wedstrijd kwam."

Eerst werken, daarna trainen

Binnenkomen bij een club die in 1900 is opgericht voor en door mannen bleek niet altijd makkelijk. Volgens Koster kwamen ze binnen in een echt mannendomein. "We kregen een shirt aan, een zak met ballen, een fysio en een trainer. Daar moesten we het maar mee doen. Veel speelsters moesten daarnaast ook nog werken", vertelt Koster.

Dat eerste jaar kregen de speelsters, op Hoogendijk en Koster na, slechts een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand. Stentler: "Ik had het geluk dat ik student was en een uitwonende beurs kreeg, maar er waren speelsters die in koffiezaakjes werkten en ik had een teamgenoot die om 5 uur 's ochtends in de bakkerij stond, zodat ze op tijd was voor de training. Dat was heel normaal", vertelt ze.

Mannenshirts en kinderschoenen

Het eerste jaar speelden de Ajax Vrouwen in het shirt van de mannen. "Dat zat echt super strak", vertelt Stentler. "Dat was voor veel vrouwen niet prettig, omdat het op precies de verkeerde plekken heel strak zat." Ook zoiets gold voor de schoenen. "We kregen allemaal eigen schoenen van de sponsor. Dat vonden wij super vet natuurlijk, alleen was er geen rekening mee gehouden dat sommige meiden ook maat 36 hadden. Die werden toen doorverwezen naar de kinderafdeling. Je merkte gewoon dat over sommige dingen nog helemaal niet was nagedacht."

Ook was de positie van de vrouwen binnen Ajax nog niet altijd helemaal duidelijk. "Ik heb wel af en toe gevoeld dat sommige mensen argwanend naar ons keken en dachten: Wat moeten we daar eigenlijk mee? Waar staan ze eigenlijk in de organisatie?", vertelt Stentler. "Niemand wist wie er dan voorrang kreeg op veld 1 als wij tegelijk een wedstrijd hadden met een jeugdteam bijvoorbeeld. Dat soort dingetjes moesten nog een beetje op z'n plek vallen."