Ajax eindigt 'kloteseizoen' met totale ineenstorting

"Vergeleken met de afgelopen seizoenen was dit een seizoen waarin we tekort zijn gekomen. We moeten ervoor zorgen dat het eenmalig is. Het is een kloteseizoen geweest", zei trainer John Heitinga na de 3-1-nederlaag bij FC Twente. Heitinga denkt dat er aankomende week duidelijkheid komt over zijn positie. Hij zegt zelf nog niets te weten.

Doordat AZ niet wist te winnen van PSV eindigt Ajax het seizoen uiteindelijk als derde. Na 34 speelronden eindigt het op 69 punten. Begin volgend seizoen zal Ajax in de voorronde van de Europa League uitkomen, wat betekent dat de club voor het eerst sinds het seizoen 2009-2010 niet zal uitkomen in de Champions League.