Damsko aflevering 3: Vrije geesten en een traumatisch voorval

De derde aflevering van Damsko staat in het teken van vrije geesten, mensen die op een eigenzinnige manier hun eigen geluk proberen na te streven. In het programma Damsko verzamelt AT5 wekelijks verhalen van alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers.

In de rubriek ‘De Spot’ zien we hoe de free spirit Ricardo Romijn zich een ongeluk danst in zijn woonkamer. Zijn hobby is een overblijfsel van zijn tijd als danser in discotheek de IT.

Zakenman Joop Jorna probeert in de reality-serie JOOP! zijn droom voor een grote tafeltennishal in Amsterdam Noord, na te jagen.