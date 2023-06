Özlem Bayar is oprichter van Stichting Raad is Daad en helpt Amsterdammers met ingewikkelde financiële kwesties zoals subsidieaanvragen en belastingaangiftes. Veel Amsterdammers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, raken verstrikt in de ingewikkelde regelgeving en digitale formulieren. De vrijwilligers van Raad is Daad spreken verschillende talen en geven ook taallessen en cursussen digitale vaardigheden om hun cliënten zelfredzaam te maken.

Wordt Özlem Bayar Amsterdammer van het Jaar 2022?