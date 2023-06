Worden Natasha Hulst en Danny Edwards Amsterdammer van het Jaar 2022?

Natasha Hulst en Danny Edwards van het collectief Voedselpark Amsterdam zetten zich al jaren in voor het behoud van de Lutkemeerpolder in Nieuw-West. Ze willen voorkomen dat de laatste vruchtbare akkergrond van Amsterdam zal verdwijnen door de komst van grote distributiecentra die de gemeente hier wil laten bouwen. Op deze grond verbouwen ze biologische groenten voor meer dan honderd Amsterdamse gezinnen en ze willen de plek behouden voor alle Amsterdammer die hier in de grond willen wroeten of willen recreëren.

Worden Natasha en Danny Amsterdammers van het Jaar 2022?