Auto's Holleeder en Soerel geveild om jongeren te helpen: "In positieve energie omzetten"

Met zijn stichting wil Tevreden jongeren uit Zuidoost op het rechte pad houden. Hij is al jaren actief , maar door een budgettekort dreigde een plan om tien tot twaalf jongeren naschoolse dagopvang te bieden te sneuvelen. Door de veiling van de twee auto's hoeft dat nu niet. "Toen Darcy me belde, kreeg ik enorm kippenvel", vertelt Tevreden.

Hoogenhout is blij dat hij de stichting kan helpen. "Tien jaar geleden ben ik begonnen met één auto vanaf een parkeerterrein. Dus ik kom ook van niets en weet als geen ander hoe belangrijk het is om af en toe een steuntje in de rug krijgen."

Bang dat beide auto's na de veiling terug het criminele circuit in gaan is hij niet. "Ik denk dat deze auto's in een collectie terechtkomen. En dan van iemand die auto's verzamelt met een verhaal. En dat kan gaan van de auto van Elvis Presley tot die van een bekende topcrimineel."