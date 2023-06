Protesten tegen festival in Flevopark lijken zinloos: "Geen grond om te weigeren"

'No Art Festival? No Way'. Op alle mededelingenborden van de gemeente Amsterdam in het Flevopark in Oost hangen de protestposters van de 'Vrienden van het Flevopark'. Ze zijn fel tegen de komst van het Internationale No Art Festival, een groot feest met kunst en dj's over drie weken, midden in het broedseizoen. De vergunning is al een poosje terug aangevraagd en stadsdeel Oost kan er ieder moment een klap op geven.

Reinout Koperdraat en Rens van der Linden van 'Vrienden van het Flevopark' snappen er helemaal niets van: een groot festival in het Flevopark midden in het broedseizoen. Reinout: "Het is een megalomaan, massaal commercieel festijn waar 15.000 bezoekers op af komen. Parken zijn daar niet voor bedoeld. Het is echt ooit een denkfout van de gemeente geweest om parken te gaan bestemmen voor megalomane grote, commerciële festivals."

Wat de vrienden vooral stoort is de dat het festival midden het broedseizoen wordt gehouden. "Not done", zegt Rens. "Het is volstrekt onverantwoord als je kijkt naar de schade die het aan de flora en fauna kan aanrichten."

"Bovendien is dit Flevopark een natuurpark," vult Reinout aan. "De beroemde natuurbeschermer Jac. P. Thijsse heeft aan de wieg van het Flevopark gestaan. Hij heeft het ontwerp in de dertiger jaren gemaakt. Alleen daarom al zou de gemeente bij zinnen moeten komen en niet van dit soort festijnen op het park moeten loslaten. Parken zijn bedoeld voor de rust. Voor de Amsterdammer. "

De voorzitter van stadsdeel Oost Carolien de Heer snapt de bezwaren. "Ik ben het eigenlijk ook met ze eens. Ik vind het namelijk ook helemaal niet fijn, een groot festival midden in het broedseizoen. Ik heb alleen geen grond om de vergunning voor het festival te weigeren."

Locatieprofiel

En dat terwijl er in het locatieprofiel van het Flevopark - opgesteld door de gemeente Amsterdam - toch letterlijk staat: 'Geen grote evenementen tijdens het broedseizoen'. De Heer: "Ja, dat is een locatieprofiel. Maar we hebben ook de Wet Natuurbescherming. Dat is landelijke wetgeving. In die wet worden festivals niet verboden in het broedseizoen. Landelijke wetgeving gaat altijd boven plaatselijke wetgeving."

Wel moeten de organisatoren van het No Art Festival een hoop voorzorgsmaatregelen nemen. "De wet zegt dat je flora en fauna moet beschermen. Daar moet de organisator aan voldoen en die heeft dat ook gedaan. De organisatie heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar alle flora en fauna in het park. En dat onderzoek is ook gecheckt door onze stadsecologen en akkoord bevonden. En daardoor heb ik geen weigeringsgrond meer."

Maximaal één groot evenement per jaar

Verder staat in het locatieprofiel dat in het Flevopark maximaal één groot evenement - maximaal 15.000 bezoekers - per jaar gehouden mag worden en dat zo'n groot evenement maar één dag mag duren. Het No Art Festival is een meerdaags evenement. Toch ziet De Heer hier ook geen bezwaren. "Het No Art Festival wordt één dag klein gehouden - met minder dan 1500 bezoekers en zonder versterkte muziek - en één dag groot." Rens van Vrienden van het Flevopark is boos: "Via een truc hebben ze er twee dagen van gemaakt. Door een klein en een groot festival te combineren."