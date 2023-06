Abseilen vanaf 105 meter hoogte voor het goede doel

Op 9 juni zet AT5 zich in voor Make-A-Wish tijdens het evenement Rope for Hope. Vanaf 14:00 is op AT5 live te volgen hoe AT5'ers van het 105 meter hoge WTC gebouw abseilen, om geld in te zamelen voor Make-A-Wish. De stichting laat wensen uitkomen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige soms zelfs levensbedreigende ziekte.