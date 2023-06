Artis adviseert bezoekers alternatieve parkeergarage tijdens knip Weesperstraat

Door de knip in de Weesperstraat, de zogenoemde proef die 12 juni van start zal gaan, is het voor Artis-bezoekers straks niet meer mogelijk om in parkeergarage Markenhoven aan de Anne Frankstraat te parkeren, als de parkeerplaats van Artis vol is. De dierentuin adviseert daarom nu twee andere parkeergarages: Q-Park Centrum Oost en Q-Park Weesperplein. Hou wel rekening met wat extra reistijd, de parkeergarages liggen op een kwartier lopen van de dierentuin.

Voorheen was parkeergarage Markenhoven aan de Anne Frankstraat een populaire parkeerplaats voor bezoekers als het parkeerterrein van Artis vol was, maar doorrijden vanaf de Artis-parkeerplaats naar parkeergarage Markenhoven is straks zes weken lang niet meer mogelijk. Naast een knip in de Weesperstraat komt er namelijk ook een knip in de Anne Frankstraat, om sluipverkeer te voorkomen.

Chaotische situaties

Eerder lieten omwonenden aan AT5 weten zich zorgen te maken over de chaotische verkeerssituaties die daardoor mogelijk kunnen ontstaan. Daarop kwam de gemeente met een alternatieve route die alsnog leidde naar de garage Markenhoven, maar die bleek een flink stuk langer dan de oorspronkelijke route.

Daarom adviseren de dierentuin en de gemeente de bezoekers nu om tijdens de proef, in andere parkeergarages te parkeren. Zowel parkeergarage Q-Park Centrum Oost, aan de Tweede Boerhaavestraat 20, en parkeergarage Q-Park Weesperplein, op de Eerste Boerhaavestraat 29, worden aangewezen.