Gemeenteraad stemt in met proef knip Weesperstraat

Een meerderheid van de raadsleden stemt in met de tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat. Dat bleek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het betekent dat de straat van 12 juni tot 23 juli overdag en 's avonds ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht met slagbomen wordt afgezet. Ook drie nabijgelegen straten zijn die periode dicht.

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA lieten blijken voor het plan van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) te zijn. "De stad is uiteindelijk voor mensen, niet alleen voor doorgaande voertuigen", zei GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting. PvdA-raadslid Farley Asruf sprak van een 'spannende' proef, maar hij wil de uitkomsten wel gebruiken. Ook D66-raadslid Elise Moeskops wil door de proef later een 'keuze op basis van feiten' kunnen maken.

VVD-raadslid Daan Wijnants zei juist dat de proef averechts zou uitpakken voor de stad. Ook vertelde Wijnants overlegd te hebben met de landelijke VVD. Die zou vinden dat Van der Horst zich 'drammerig' gedraagt door verkeer door middel van de afsluiting de A10 op te sturen. Volgens Wijnants zou de wethouder zich moeten realiseren dat ze 'niet onbelemmerd de A10 kan misbruiken als afvalputje', omdat het Rijk dan misschien geen geld meer in Zuidasdok zal stoppen. "De wethouder zou zich daar meer zorgen over moeten maken."

JA21-raadslid Kevin Kreuger diende nog een motie in om de knips te voorkomen. Hij voorspelde verkeersinfarcten die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en dat de slechte bereikbaarheid voor 'veel Amsterdammers en ondernemers direct gevoeld zal worden'. Wel riep hij de taxichauffeurs die tegen de knip zijn op om te stoppen met het blokkeren van straten. "Ongeacht of het gaat om taxi's, tractoren, Extinction Rebellion, laten we dat niet doen, dat doet de zaken geen goed."