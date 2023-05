Ook minister bezorgd over verkeersplannen gemeente: "Voorkomen dat A10 vastloopt"

In zijn reactie plaatst de minister de kanttekening dat de plannen van de gemeente nog niet zijn uitgewerkt en dat nog niet is onderzocht wat de effecten zullen zijn.

Bovendien blijft de auto ook in de toekomst belangrijk, vindt Harbers, die ziet dat de fiets en het openbaar vervoer in steden een prominente rol hebben, "maar ook daar blijft vraag naar automobiliteit."

Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (verkeer) laat weten dat zulke gesprekken vaker plaatsvinden. "We overleggen regelmatig met het ministerie en Rijkswaterstaat over de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A10, vanwege de groei van de stad en de toename van het autoverkeer."

De gemeente zegt dat het in de lijn der verwachting ligt dat er door de maatregelen meer verkeer over de A10 zal rijden. "Maar uit onze berekeningen blijkt dat de drukte op de A10 door alle maatregelen minder wordt. Als we nu niks doen, laten we het autoverkeer alleen maar toenemen."

Daarnaast zegt de woordvoerder dat de maatregelen niet tegelijkertijd ingevoerd zullen worden. "En we verwachten dat steeds meer mensen voor ander vervoer zullen kiezen, wanneer we de maatregelen invoeren."

De wethouder belooft daarnaast de ontwikkelingen samen het het ministerie en Rijkswaterstaat goed in de gaten te houden: "Want een goed werkende ringweg is voor ons allemaal van groot belang."