Afsluiting Weesperstraat gaat ondanks kritiek door: "Teveel geframed, mensen zijn ook voor"

De knip op de Weesperstraat - een pilot van de gemeente in de maanden juni en juli - waardoor gemotoriseerd verkeer voor een periode van zes weken niet meer welkom is, gaat wat betreft verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) gewoon door. Dat zegt zij in AT5's Park Politiek. Er is met name vanuit ondernemers veel kritiek op de proef. "Ik vind het ook wel iets te veel geframed van: er zijn mensen tegen. Er zijn ook heel veel mensen voor en die snappen dat het op deze manier in de stad niet meer kan."

Volgens Van der Horst zijn er veel tegengestelde belangen. "We moeten daar een goed plan voor maken en we moeten af en toe wat uitproberen. We hebben ook de data van de Weesperstraat-pilot nodig om uiteindelijk de juiste keuzes te maken over hoe we onze stad de komende jaren gaan vormgeven", zegt Van der Horst. Zij zegt in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers, taxi's in over hoe de stad bereikbaar blijft om bijvoorbeeld te worden bevoorraad.

Ze vervolgt: "Het is een mooi onderzoek om te kijken wat er dan precies gaat gebeuren, welke doelgroepen welke routes gaan rijden of misschien verdwijnen uit het straatbeeld. En wat zegt het voor de omgeving waar minder auto's gaan rijden? Het is voor sommige mensen vervelend dat het gaat gebeuren, maar voor anderen weer fijn."

Doelstellingen

Van der Horst vindt de doelen van de pilot niet onduidelijk of onvoldoende concreet. "Wij zijn niet alleen aan het toetsen of we deze harde knip de komende jaren kunnen uitvoeren, het gaat erom wat er met het verkeer gebeurt als wij dit doen. Hoe kunnen wij al die data gebruiken om te besluiten dat er misschien een zachte knip met intelligente toegang moet komen, of dat taxi's, de logistiek er nog wel door moeten. Of misschien moeten we het helemaal niet doen, of misschien moeten we van tweebaanswegen naar een éénbaansweg."