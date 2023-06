Ruim vijftig straatdealers opgepakt op Wallen

De actie werd uitgevoerd door agenten in burger en uniform. De politie houdt regelmatig dit soort acties , die vooral in de avonden en nachten plaatsvinden. Volgens de politie had een 'behoorlijk' deel van de straatdealers nepdrugs bij zich.

Quote

"De straathandel in nep- en echte drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad", schrijft de politie. "Vooral in het Wallengebied. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief."

Naast de (nep)drugs is ook het geld van de straatdealers afgepakt. Er zijn 39 gebiedsverboden uitgedeeld. Doordat het Openbaar Ministerie tijdens de actie op het politiebureau aanwezig was, kregen de verdachten direct te horen wanneer ze naar de rechtbank moeten of welk geldbedrag ze moeten betalen.

Samenwerking

Omdat een deel van de straatdealers geen verblijfsvergunning heeft, was ook de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) aanwezig. "Deze samenwerking is erg belangrijk omdat de partijen dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief op kunnen treden", stelt de politie.