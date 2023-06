De beroemde koosjere broodjes van Sal Meyer zijn weer terug: "The legend is back"

Het vlees is al gepekeld en wacht in keurige stapels in de koelkast, naast de ossenworst en de runderlever. Vier jaar na de sluiting van de koosjere broodjeszaak Sal Meyer, zijn hun beroemde broodjes weer terug. Vanaf half juni worden de broodjes weer verkocht in de nieuwe koosjere foodcourt van horeca-ondernemer Rafi Angat, die de zaak als franchise overneemt.

Horeca-ondernemer Rafi Angat kwam op het idee om de zaak weer nieuw leven in te blazen toen hij vier jaar geleden naar Amsterdam verhuisde. "Toen hoorde ik al vrij snel over dat legendarische merk. Helaas heb ik nooit het geluk gehad om het te proeven. Ik heb toen bedacht dat deze legendarische zaak moet terugkeren", vertelt hij.

"Toen wij dichtgingen waren de mensen op z'n zachtst gezegd niet blij", vertelt voormalig eigenaar Maurits Blog. "Er waren mensen die elke dag kwamen, soms alleen voor een glas thee." Blog is de schoonzoon van Sal Meyer die in 1957 zijn broodjeszaak opende aan de Jodenbreestraat. In 2019 moest de zaak sluiten vanwege een gebrek aan klandizie en het vinden van toezichthouders, die nodig zijn om koosjer eten te verkopen.

Ontmoetingsplek

De broodjeszaak krijgt nu een plek in een nieuwe koosjere foodcourt in Amstelveen. Daarom is Blog ingevlogen om zijn kennis de komende paar weken over te dragen aan een nieuwe generatie chefs. "Het nog even wennen om weer zo lang op mijn benen te staan", vertelt de gepensioneerde chef. "Maar ik vind het alleen maar mooi dat het gedachtegoed van mijn schoonvader wordt doorgezet."

Naast de beroemde broodjes, was de zaak volgens Blog ook een belangrijke ontmoetingsplek. "Ik heb meegemaakt dat mensen niet van elkaar wisten dat ze de oorlog waren doorgekomen en elkaar in de zaak weer voor het eerst tegenkwamen. Iedereen kwam hier ook gewoon binnen: van advocaten tot criminelen. Sal Meyer zat dan altijd in de hoek naast de telefoon en vertelde aan mij wie iedereen was, wie ik te vriend moest houden en wie ik vooral geen geld moest lenen", vertelt hij.