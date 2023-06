Stad nl Blotebillenskater Henri was een icoon in het straatbeeld: "Bescheiden en vol in the picture"

Er zullen weinig Amsterdammers zijn die hem nog nooit hebben gezien. Vooral in de jaren '80 en '90 hoorde hij helemaal bij het Amsterdamse straatbeeld. Henri Pronker, beter bekend als de 'skater met de reetveter', de 'blotebillenskater' of de 'stringskater', is deze week overleden. Hij was ziek en is 66 jaar geworden.

"Hoeveel foto's moeten er niet van hem gemaakt zijn?", vraagt Erik Tange, de oprichter van Friday Night Skate, zich hardop af als we hem spreken over zijn overlijden. En die foto's en dat gezien worden, daar deed hij het juist helemaal niet voor. "Henri is een van de meest bescheiden mensen die ik ken. Schuchter bijna". Symbool voor de vrijheid Hoe tegenstrijdig het misschien klinkt als je zo de straat op gaat, maar op een gegeven moment ging Henri het liefst om 4 uur 's ochtends, bij zonsopgang, skaten. "Dan had hij niet zoveel last van al die mensen die naar hem keken en foto's maakten. Het was puur een symbool voor de vrijheid in Amsterdam, voor het feit dat het gewoon kon, dat hij op die manier de straat op ging".

Volgens Buurman en vriend Ward van Riel was Henri de stille kracht van Amsterdam. "Je zag hem en voor je het wist was ie weer weg. Hij was puur, eerlijk en oprecht. Eigenlijk zou er een steegje naar hem vernoemd moeten worden", vindt hij. Pronker had in 1999 een bijrol als zichzelf in de actiethriller Do Not Disturb van regisseur Dick Maas. Dinsdag om 11.00 uur wordt afscheid van hem genomen in de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein.

Bovenstaand item komt uit de zomer van 1998 en gaat over Friday Night Skate. Het filmpje hieronder heeft AT5 gemaakt in 1992.

