De Avondmarkt in de Staatsliedenbuurt sluit na 54 jaar de deuren: "Alle klanten zijn in de war"

De Avondmarkt, de iconische delicatessenwinkel in de Staatsliedenbuurt, houdt op te bestaan. Eigenaar Hans van Akkeren gaat na 44 jaar met pensioen. De winkel is sinds woensdag al gesloten, maar ging vandaag nog één keer open voor een afscheidsborrel en een uitverkoopronde: "Ik kan me niet voorstellen dat ik hier voor het laatst loop."

Officieel was 31 mei de laatste dag dat De Avondmarkt de deuren opende, maar vertrekken zonder afscheid vond Hans van Akkeren toch geen goed plan. Daarom organiseerde hij vandaag een afscheidsborrel en een uitverkoop in de winkel. Vlak nadat het rolluik omhoog werd gehaald, druppelden de eerste vaste klanten al naar binnen. "Hij was voor ons een baken van rust, ook tijdens corona, alles was er altijd. En nu gaat hij weg, wat een gemis", vertelt een vrouw die van Akkeren een plant cadeau wil doen. Ook andere aanwezigen balen dat de winkel sluit. "Het was altijd een plek waar je spannende biertjes kon vinden en lekkere wijn." Een ander: "Ik woon al 35 jaar naast de winkel en ik kwam hier al 35 jaar mijn boodschappen doen, dus ik vind het echt heel moeilijk." Geen nieuwe eigenaar Hoewel Van Akkeren opgelucht is dat hij van zijn pensioen kan gaan genieten, had hij toch liever een andere afsluiting gehad. Zo is hij drie jaar bezig geweest met het vinden van een nieuwe eigenaar. Zonder resultaat. Dat komt volgens hem door verschillende factoren: "Je hebt onder andere te maken met kostenstijgingen en vind nog maar iemand die 70 uur per week wil werken."

Trudy, de vrouw van Van Akkeren, is blij dat ze haar man weer meer thuis gaat zien. Al zal het ook even wennen zijn in het begin: "Aan de ene kant lastig, hoe gaan we dit indelen, maar aan de andere kant is het heerlijk. Gewoon doen en ervoor gaan met z'n tweeën." Ook Hans kijkt positief naar het nieuwe leven dat nog voor hem ligt: "Ik hoop dat het leven meer brengt dan dat ik nu inlever. Daar ga ik vanuit. Maar het zal nog wel lastig worden."