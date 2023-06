Bewoners nog niet terug naar huis na brand Joan Muyskenweg: "Dak volledig verwoest"

De bewoners van de flat aan de Joan Muyskenweg, waar gisteravond een grote brand woedde, kunnen vanwege de schade aan het gebouw nog niet naar huis. Dat hebben zij te horen gekregen tijdens een bewonersbijeenkomst in een hotel in de buurt. De politie ruimt op dit moment een wietplantage die per toeval door de brandweer werd ontdekt tijdens het blussen.

AT5

De brandweer laat weten dat de schade na de grote brand gisteren in de flat aan de Joan Muyskenweg zo groot is, dat geen van de bewoners vandaag terug naar huis kan. Voor nu is er volgens een woordvoerder opvang geregeld in nabijgelegen hotels. Verder is er voor bewoners nog veel onduidelijk, zo laten enkele aanwezigen weten aan AT5. De bewoners geven aan gefrustreerd te zijn door het gebrek aan informatie. Om 14.00 uur vanmiddag wordt er voor hen een nieuwe informatiebijeenkomst gehouden in een naastgelegen hotel. Onder begeleiding van de brandweer kunnen de meeste bewoners op dit moment wel hun appartementen in om eigendommen mee te nemen en de schade te bekijken.

Pand onbewoonbaar verklaard De flat is dusdanig beschadigd dat de bewoners niet veilig kunnen terugkeren naar hun woningen. Alle 95 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard, laat de brandweer weten in een update. Door de waterschade kan de elektriciteit nog niet worden hersteld. De technische installatie is ernstig beschadigd en het dak is volledig verwoest door de brand en de gevel moet op bepaalde plekken worden hersteld. Het is niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren.

Wietplantage De politie is bezig om een grote hoeveelheid wiet uit een van de appartementen te ruimen en is aanwezig met de afdeling forensische opsporing. De brandweer bevestigt dat er tijdens het blussen per toeval een wietplantage is aangetroffen.

AT5

Een van de bewoners, Peter de Kroon, schrijft in een bericht op Facebook dat hij de brand opmerkte toen hij rook uit zijn muur zag komen. Volgens hem sloeg het vuur meteen over op de gordijnen waarna het zich razendsnel verspreidde: ''Binnen no time was mijn hele woonkamer vol met dichte rook,'' aldus De Kroon. Vervolgens heeft hij 112 ingeschakeld en is hij langs zijn buren geweest om ze te waarschuwen. ''Het voelde of ik in een 9/11 documentaire zat.''

Huisdieren De dierenambulance laat weten dat alle huisdieren uit de flat gehaald zijn. De dieren zijn ter plaatse gecontroleerd. Vier katten zijn met spoed in een zuurstofkooi naar een spoedkliniek gebracht. Een hond en een kat werden doorverwezen naar de spoedkliniek, waarna hun eigenaars er op eigen gelegenheid naartoe zijn gegaan. Alle huisdieren zijn inmiddels weer bij hun baasjes.

