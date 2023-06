Treinverkeer rond Amsterdam weer plat, storing teruggekeerd

"We zijn weer terug bij af. We hebben allerlei resets gedaan en alles leek stabiel, maar de storing is toch weer terug. Dit komt omdat we niet precies weten wat de oorzaak is", zo meldt een woordvoerder van ProRail.

Momenteel rijdt er geen treinverkeer van en naar Amsterdam en is nog niet bekend wanneer de storing definitief verholpen is. ProRail durft niet te garanderen dat de storing vandaag nog is opgelost.

Stilstaande treinen

Meerdere reizigers lieten eerder op de avond op Twitter weten lange tijd in stilstaande treinen te hebben gezeten. Hoe de storing precies is ontstaan is onbekend, zo meldt een woordvoerder van ProRail. Ook omliggende stations, zoals Weesp en Haarlem, worden getroffen door de storing.

ProRail is bezig met onderzoek naar de oorzaak van de storing. "Ons personeel kan geen gebruik meer maken van de huidige systemen. Er is zoveel treinverkeer in de regio Amsterdam dat we die systemen echt nodig hebben om onze treinen veilig te laten rijden", meldde een woordvoerder.

Een woordvoerder van de NS zegt het "uitermate vervelend te vinden dat onze reizigers hier vanavond mee te maken krijgen. De prognose is nu gesteld op 22.30 uur. Voor nu gaan we ervan uit dat de storing vandaag gewoon wordt opgelost en we geen vervangend vervoer hoeven in te zetten."