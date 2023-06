Liveblog: geen treinverkeer door systeemstoring, bittere nasmaak voor Harry Styles-fans

Er rijden vannacht geen treinen meer van en naar Amsterdam, zo laat ProRail weten in een tweet. De spoorweegbeheerder is nog altijd druk bezig met het oplossen van de grote systeemstoring en gist nog altijd naar de oorzaak. "We zijn bezig met alle scenario's en het is een complex probleem.'' Over hoe de situatie morgen gaat zijn kon ProRail nog niets over kwijt. Wel liet een woordvoerder weten dat de storing mogelijk grote impact heeft op de dienstregeling in de rest van het land.

'