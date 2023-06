Liveblog: treinverkeer rond de stad langzaam op gang, oorzaak storing nog onduidelijk

Twee vrouwen die voor een 'korte reis van één nachtje' naar de stad kwamen moesten hun nacht doorbrengen op het Centraal Station. "We zouden een trein hebben in de avond, maar die reed niet meer. We hebben toen een tijd staan wachten op het perron, maar moesten uiteindelijk ergens anders heen omdat het daar te koud was." Het tweetal kreeg een warmhouddeken en sliep uiteindelijk op de vloer van het station. "We wisten niets en er werd ons ook niet verteld. We kregen wel rond 05.00 uur koffie aangeboden." Voor de dames was het reisje naar Amsterdam eens en nooit weer. Het duo wacht nu op station Sloterdijk tot de treinen weer rijden.