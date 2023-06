Liveblog: ook maandagochtend nog geen treinverkeer, systeemstoring nog niet opgelost

De NS waarschuwt reizigers dat er van en naar Amsterdam Centraal en Schiphol nog altijd geen treinen rijden. De systeemstoring die de treinen sinds gisteravond heeft stilgezet, duurt volgens de vervoerder zeker nog tot 9.00 uur. "We vragen reizigers die nog op pad gaan om niet naar Amsterdam en omgeving te komen. Want ook deze ochtend rijden er nog geen treinen van en naar Amsterdam. Het advies aan deze reizigers is om alternatief vervoer te regelen voor de reis naar school of werk of bijvoorbeeld thuis te werken."