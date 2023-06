Voor de tweede keer pand gekraakt in steeg bij Kalverstraat

In de Taksteeg, naast de Kalverstraat, is voor de tweede keer een pand gekraakt. Via de ramen op de eerste verdieping van het gebouw hebben de krakers een spandoek opgehangen met de tekst: Fuck de woningmarkt, wonen is een recht.

Collectief Mokum Kraakt bevestigt op hun Instagrampagina dat 'Takland' - zoals ze het gekraakte deel van de Taksteeg noemen - 'is uitgebreid'. De krakers laten ook weten dat het naastgelegen pand waarschijnlijk komende donderdag ontruimd wordt.

De eerste kraakactie in de steeg werd afgelopen Koningsdag aangekondigd. Krakers hingen toen spandoeken op met teksten als 'geen winkels, maar woningen' en 'het is altijd vrij markt in de vrijstaat'.

Ontruiming

Een kort geding tegen de ontruiming van dat pand werd nog door de krakers gewonnen, maar de activisten melden nu dat ze een rechtszaak tegen de eigenaar van het pand verloren hebben. Op straat is te zien dat de spandoeken die eerder op de etalageramen hingen inmiddels weg zijn gehaald.

Het is nog onduidelijk wanneer het tweede pand precies is gekraakt. Kraakacties worden vaak pas dagen later bekend gemaakt om te voorkomen dat krakers op heterdaad betrapt kunnen worden en om een beroep op huisrecht te kunnen doen.