Pand gekraakt in steeg bij Kalverstraat

Een pand aan Taksteeg in het centrum is gekraakt. De groep krakers heeft verschillende spandoeken opgehangen.

Op de spandoeken staan teksten als 'geen winkels, maar woningen' en 'het is altijd vrij markt in de vrij staat'. Activisten die demonstraties houden onder de naam 'Woonprotest' laten via Twitter weten dat 'Amsterdamse helden' een 'mooi pand' gekraakt hebben.

De actiegroep schrijft dat de kraakactie vandaag plaatsvond. Of dat daadwerkelijk zo is, is nog de vraag. Kraakacties worden vaak pas dagen later bekend gemaakt om te voorkomen dat krakers op heterdaad betrapt kunnen worden en om een beroep op huisrecht te kunnen doen.

Een politiewoordvoerder zegt dat er nog geen aangifte gedaan is. Ze hoopt dat er morgen meer informatie over de kraakactie te geven is.