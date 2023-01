Oud-eigenaar muziekwinkel op Spui over gekraakt pand: "Doet wel wat met me"

Een groep krakers, heeft een pand aan de Spuistraat in de binnenstad gekraakt. Tot exact een jaar geleden zat muziekwinkel Hampe er nog, maar sinds die is vertrokken staat het pand op nummer 11 leeg. Tom van Berkel is jarenlang eigenaar geweest van de muziekzaak, en reed vanochtend naar zijn oude pandje om eens een kijkje te nemen: "Er moet wel echt wat mee gebeuren straks."

AT5

"Ik ken hier elke traptrede en elke steen", begint Van Berkel als hij het over zijn oude pand heeft. Donderdag maakten de krakers in het pand bekend dat ze er zaten. Van Berkel las het op social media, en stapte op zijn fiets om de krakers eens te ontmoeten. Hempe was 179 jaar lang in het pand gevestigd. Door de coronacrisis moest de zaak de deuren sluiten en verhuizen naar een andere plek in de stad. "Dat er nu iets gebeurt doet me dus wel wat. Ik vind het zonde als het verpaupert." Inmiddels gebeurt er al een jaar niets in het pand.

Quote "Er moet nu wel echt iets gebeuren, het is goed om het onder de aandacht te houden" Tom van Berkel - voormalig eigenaar muziekwinkel

Wie er achter de kraak zitten is niet precies bekend. Wel deelt woonrechtenorganisatie Bond Precaire Woonvormen (BPW) op Instagram een bericht waarin ze laten weten de kraak te steunen en zich hard te maken voor het tegengaan van leegstand. "Wet of geen wet, kraken gaat door!", schrijft de BPW op Instagram. "Ook aan het Spui is leegstaand, en ook aan het Spui nemen mensen die dan in gebruik. Hoe kunnen er meer leegstaande huizen dan dakloze mensen zijn?" "Ik hoop dat het weer een functie krijgt. Het is een raar pandje, dus een horecazaak is lastig en expats kunnen er denk ik ook niet erg goed wonen. Dus ik ben benieuwd wat erin komt", zegt de voormalig eigenaar van de winkel. De politie laat weten dat er nog geen aangifte is gedaan dat het pand is gekraakt en dat er daarom nog niet is ontruimd.