Een nieuwe protestgeneratie staat op: "Iedereen die dit doet heeft het idee niet anders te kunnen"

De stad is altijd in ontwikkeling, maar de veranderingen zijn ook voer voor discussie en kritiek. Vanuit de creatieve hoek wordt door Amsterdamse makers kritisch gekeken naar de veranderende stad. Een protestgeneratie die zich afvraagt: is er nog plek voor hen in hun geliefde stad?

Nathalie Roos, onderzoeker van protestkunst, ziet ook een actievere beweging die zich meer en meer roert. "Ik denk dat er een opvatting lange tijd is geweest dat deze generatie heel passief is en niet zo mondig is in het aankaarten van maatschappelijke problemen", legt ze uit. "Daarin zie ik een ontwikkeling, dat jongeren steeds mondiger worden en zich uitspreken. Ze houden zich echt bezig met maatschappelijke thema’s. Thema’s die hen zelf ook aangaan en dat zie je ook terug in de kunstwereld. Jongere mensen spreken zich ook via kunst hierover uit."

Zowel in kunstvorm als in daad roert een generatie zich. Een terugkeer van een actieve krakersbeweging aan de ene kant en artiesten en kunstenaars die in hun werk kritisch kijken naar zaken als gentrificatie en de woningnood aan de andere kant.

Tycho en Hans de Tweede

Op straat, in de openbare ruimte, zijn straatkunstenaars zoals Hans de Tweede en Tycho actief. Hoewel ze inmiddels ook eigen exposities hebben gehouden, begon alles op straat. Waar Tycho zijn eerste werken in 2018 maakte, startte Hans de Tweede in 2020 met zijn werk in de straten van Amsterdam. Met pakkende zinnen en andere creatieve uitingen uiten zij hun frustraties. Onder andere over de woningnood. Zo schrijft Hans de Tweede op allerlei plekken in de stad kritische, maar ook humoristische uitingen. Waaronder "Lifehack: rijke ouders hebben". Ook bij Tycho is de wooncrisis inspiratie voor zijn werk. Zo maakte hij, gebaseerd op wegwerkzaamheden, een werk dat startte bij de Berlagebrug. 'Omleiding: voor betaalbare woning volg X'. Door middel van drie volgpijlen word je de stad uit geleid.

Sophie Straat

Tegelijkertijd wordt er in muziek ook met een kritische bril naar de stad gekeken. In 2020 brengt Sophie Straat haar EP 'T is niet mijn schuld' uit. Haar nummer 'De Pijp' beschrijft de verandering van haar geliefde buurt. Hoewel ze zich nu ook richt op onderwerpen die buiten de stad liggen, is haar activistische karakter nog altijd zichtbaar. Haar nieuwe single 'Mannen' promoot ze door middel van het plakken van posters door de hele stad. Over de oorsprong van haar werk en de reden waarom ze zich besluit te uiten zegt ze: "Heel veel muziek is vanuit boosheid gemaakt en ik denk iedereen die dit doet het idee heeft niet anders te kunnen, omdat er anders over je heen wordt gelopen."

Massih Hutak

Ook Massih Hutak, een trotse Noordeling, uit zich in muziek. Naast het zijn van schrijver en columnist, brengt hij zijn kritische geluid ook in muziekvorm uit. Zo bracht hij begin december zijn album 'Welkom in de Noordside' uit. Zijn werk richt zich met name op de gentrificatie van het stadsdeel waarin hij opgroeide en bleef. Hij koestert veel liefde voor Noord en verenigde zich met gelijkgestemden in een collectief: Verdedig Noord. "Wat gebeurt is dat er nu voorzieningen komen waar we twintig, dertig jaar geleden ook al om vroegen en dat is onderdeel van een beweging die ons verdrukt", vertelt Hutak. "Dat maakt je boos en verontwaardigd en het is een uitkomst van beleid, het is geen natuurverschijnsel. Toen we dat leerden, beseften we dat we er wat tegen konden doen. Daar komt die actieve houding vandaan."

Luan Buleshkaj

Theatermaker en spoken word-artiest Luan Buleshkaj verwerkt ook zijn liefde en tegelijkertijd frustratie over de stad in zijn werk. In zijn theatershow Leeuwenkind behandelt hij onder andere zijn jeugd in Amsterdam-West. De jaren van zijn jeugd, maar ook de ontwikkeling van de plek waar hij opgroeide behandelt hij in zijn spoken word stuk 'Ik mis mijn stad'. "Ik fietste door de stad en dacht: 'ik vind het niet meer leuk om in het centrum te zijn', en toen begon ik met het schrijven van het stuk dat 'ik mis mijn stad heet'", beschrijft hij de oorsprong. "Dat was omdat ik om mij heen keek en een 'max' had bereikt. Ik trok het niet meer."

Krakers

Tot slot is er ook in daad een ontwikkeling te zien. De krakersbeweging in de stad lijkt een actievere rol te spelen in het verzet. Zo zien krakers Lana Lente en Sjaak de bezetting van het voormalige Hotel Marnix als een startpunt van een meer zichtbare krakersbeweging in de stad. In oktober 2021 werd het voormalige hotel Marnix gekraakt. Actiegroep Pak Mokum Terug doopte het pand om tot Hotel Mokum en ruim een maand lang werd er gewoond. De ontruiming eind november 2021 betekende het einde daar, maar tegelijkertijd een beginpunt.

Op 19 oktober 2022 werd door actiegroep Mokum Kraakt een pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal bezet. "Het is heel makkelijk om kraken in het verleden te romantiseren, maar wij kijken hoe de situatie nu is en daar willen we wat mee doen", aldus kraker Sjaak. "Als ik nu kijk naar hoe je door de illegalisering van kraken, je ook armoede criminaliseert. Kraken is kennelijk een noodzaak, mensen doen dit niet altijd voor hun lol."