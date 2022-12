Krakers pand Nieuwezijds Voorburgwal rustig vertrokken

De krakers die het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal hadden gekraakt, hebben vanochtend het gebouw verlaten. De rechter oordeelde eerder al dat de krakers weg moesten voor vandaag 09.00 uur en dat de politie anders over zou gaan tot ontruimen.

Aannemers zijn het pand op de hoek met de Rosmarijnsteeg aan het leeghalen. Zo is de vlag die aan de voorkant van het pand hing verwijderd en zijn enkele spullen uit het pand op straat gezet. Op de vraag wat hij binnen aantrof, zei de aannemer: "troep".

Eén van de krakers laat aan AT5 weten dat het vanochtend allemaal rustig is verlopen. Zo zouden er maar twee wijkagenten langs zijn geweest en zijn de krakers uit zichzelf vertrokken. De politie bevestigt dat het pand op tijd en zonder problemen is verlaten.

Mokum Kraakt, de organisatie die het pand had gekraakt, stapte naar de rechter om net zoals de krakers van het pand aan de Vossiusstraat hun gelijk te halen om te mogen blijven. De rechter oordeelde vrijdag tijdens een zitting dat de krakers de geplande renovatie van de eigenaar tegenwerken en daarom uit het pand moeten.

Expositie

Eerder organiseerde Mokum Kraakt ook al een expositie in het pand. De tentoonstelling ging onder meer over "de vele facetten van de eindeloze zoektocht naar een thuis" en "de noodzaak van verzet en tegencultuur in steden die worden geteisterd door woningnood".

Op Instagram liet Mokum Kraakt gister weten dat mensen nog één keer afscheid konden nemen van het kraakpand. Het pand was voor iedereen toegankelijk gemaakt en ook al het meubilair dat nog aanwezig was, mocht mee worden genomen.