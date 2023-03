Pand in Zuid gekraakt: "Het stond al een tijd leeg, dan moet je je kans grijpen"

In de Hoofddorppleinbuurt is een woning aan de Woestduinstraat gekraakt. De leegstaande woning staat op dit moment te koop voor een vraagprijs van 475.000 euro. Woningcorporatie Lieven De Key is eigenaar van het pand en zegt aangifte te zullen doen.

Actiegroep Niet Te Koop, die achter de actie zit, zegt het pand te hebben gekraakt uit protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Voor de woning hebben zich meerdere actievoerders verzameld om te demonstreren. "In Amsterdam heb je anders geen kans op een woning, zeker niet als jongere", zegt één van de aanwezige activisten. "Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om ergens in te komen. Dit pand staat al een tijdje leeg, dan moet je je kans grijpen, het heft in eigen hand nemen."

AT5

De krakers zeggen het pand vier dagen geleden binnen te zijn gegaan. Het gebeurt vaker dat een kraakactie de eerste dagen stil wordt gehouden. Sinds 2019 kan de politie namelijk direct optreden tegen krakers die op heterdaad betrapt worden. Buurtbewoners zeggen tegen AT5 dat ze begrip hebben voor de actie. "Dat hebben ze zelf in de hand gewerkt", zegt een van hen, doelend op de wooncorporaties. "We vinden het als buurt echt heel erg dat deze woning al meer dan een jaar leegstaat. In deze woningnood kan dat gewoon niet. Er wonen hier jongeren nog bij hun ouders, die kunnen geen woning vinden. Dat kan toch niet meer langer? Hou eens op! Ik word er emotioneel van, omdat ik denk: dit gaat gewoon te ver."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Terwijl de wachtlijsten oplopen en de gemiddelde wachttijd 14 jaar bedraagt, nemen wij het heft in handen en eisen we deze woning terug", is te lezen in een brief van de activisten. "Terwijl woningcorporaties zeggen met de opbrengsten van verkoop meer sociale huurwoningen te bouwen, neemt het totale aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam af. Nu de particuliere huurprijzen onbetaalbaar zijn, creëert dit een stad die alleen voor de rijken is." De woning is nu nog eigendom van woningcorporatie Lieven De Key en zou een jaar geleden in de verkoop zijn gezet. Het pand uit 1933 heeft een woonoppervlakte van 66 vierkante meter.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies