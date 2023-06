Na reeks explosies zit de schrik er goed in op het Zaandammerplein: "Mijn kinderen zijn erg bang"

Bewoners van het Zaandammerplein in West zijn behoorlijk aangedaan na een reeks explosies op het plein. Eind mei schrokken omwonenden meerdere keren wakker, waarop burgemeester Femke Halsema besloot opnieuw cameratoezicht in te stellen. Volgens de bewoners een stap in de goede richting, maar de schrik zit er nog goed in.

"De ellende begon op 24 mei, toen heb ik om middernacht gelijk het alarmnummer gebeld", vertelt een man terwijl hij een rondje met zijn hond loopt. De dagen erop volgen nóg drie 'enorme knallen', iets wat volgens de man voor de nodige onrust in de buurt zorgde. "Ik zelf heb in de laatste week van mei wel vier keer naar 112 gebeld".

'Zou het intimidatie zijn?'

Een Amsterdamse die met haar boodschappen het plein oversteekt, voegt zich bij het gesprek: "Ik heb twee kinderen en zij zijn erg bang geworden door de gebeurtenissen. De explosies lijken allemaal plaats te vinden in dezelfde hoek, maar ik weet niet waarom het gebeurt. Zou het intimidatie zijn?", vraagt ze zich hardop af.

Voor burgemeester Halsema is het in ieder geval reden genoeg om opnieuw cameratoezicht in te stellen op het plein in de Spaarndammerbuurt. Het is de derde keer: nadat er in 2020 camera's werden geplaatst omdat jongeren zich niet aan de coronaregels zouden houden, werd eind vorig jaar ook toezicht ingesteld. Meerdere geweldsincidenten waren destijds de aanleiding.

Preventieve werking

Een jongeman op drie hoog laat weten dat hij nog geen camera's heeft gezien. "Hoewel ik geen voorstander ben van zoveel camera's in de stad hoop ik dat deze een preventieve werking zullen hebben." Een ander vrouw stelt dat het Zaandammerplein momenteel 'het rustigste plein van Amsterdam is' sinds de camera is geplaatst.

De extra ogen blijven in elk geval tot 2 juli hangen en zullen worden weggehaald als het toezicht niet meer nodig zou zijn. De camera hangt nu enkele dagen op de hoek van het Zaandammerplein en de Koogstraat. Naast cameratoezicht gaat de gemeente in gesprek met buurtbewoners en worden zij gevraagd incidenten te melden.

Verdachten

Een woordvoerder van Ymere bevestigt dat zij de eigenaar van een van de panden zijn. Volgens de woningcorporatie was er door een explosie ook schade aan woningen, "maar of en wanneer er veiligheidsmaatregelen worden genomen, doen we geen uitspraken over", vertelt de woordvoerder.

De politie laat op haar beurt weten dat er geen verdachte is aangehouden voor de meest recente explosie. Ze houden er rekening mee dat de incidenten van afgelopen mei en eind vorig jaar met elkaar te maken hebben. "Maar dat kunnen we vooralsnog niet hard maken met bewijs".

De burgemeester laat weten de situatie op de voet te volgen, de camera zal worden weggehaald als het niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.