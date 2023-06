Surfen van Oslo naar Londen op een schimmelsurfboard: "Het gaat om de boodschap"

Tinga's surfboard bestaat vooral uit organisch materiaal. "De voorkant, daar zit schimmel in en plastic flesjes die ik in de Thames eruit heb gevist." Aan de Noorse kust ligt een hoop plastic afval dat aangespoeld is vanaf Engeland. Volgens hem moet daar verandering in komen met de komst van een 'statiegeldwet.'

Overnachten

Tijdens zijn reis van 1800 kilometer zal Tinga zijn board niet verlaten. Slapen kan onder zijn zeil, voor eten zijn er meer opties: hij heeft astronautenvoedsel bij zich en hoopt in de jachthavens eten te krijgen. Onderweg verwacht hij heel veel plastic in het water te vinden. Het plastic dat hij onderweg aantreft zal hij meenemen om zichtbaar te maken wat voor plastic er in het water terecht komt. "Dat zal ik op mijn surfplank moeten binden of aan mijn rugzak. Het moet natuurlijk wel zichtbaar zijn."

Op 19 juli komt Tinga aan in Groot-Brittannië. Daar heeft hij een afspraak staan met de Britse minister van milieu, Rebecca Pow. Hij overhandigt getekende brieven die pleiten voor statiegeld op plastic flessen, blikken en to go-drankverpakkingen.