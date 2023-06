IJburgse ouders willen zwembad: "Maak me zorgen om veiligheid van mijn kind"

Wél geld voor theater de Meervaart, een brug over het IJ en een nieuwe bieb in Zuidoost, maar géén geld voor een zwembad op IJburg. Dat staat in de financiële plannen van de gemeente. Enorm jammer én risicovol, zo vinden ouders op het stadseiland. Zo kunnen hun kinderen namelijk niet makkelijk op zwemles, terwijl de wijk omringd is door water. "Ik maak me wel zorgen om de veiligheid van mijn kind."

Anouke Jansen is moeder van twee meisjes, de oudste is vijf, de jongste één jaar. Haar oudste moet op zwemles, maar zie dat maar eens te regelen als je op IJburg woont, zegt ze. Want ja, inderdaad, er is één zwembadje waar acht kinderen in kunnen, maar een écht zwembad ontbreekt in de wijk.

Peddelen tussen baden

Anouke probeert het daarom creatief op te lossen."Als ik op vakantie ga, zorg ik dat ik dat mijn dochter les krijgt in zwembaden. Soms boek ik lessen in Brabant, omdat haar opa en oma er wonen", zo vertelt ze. Af en toe kan ze terecht bij een Amsterdams zwembad. Andere ouders, zo vertelt ze, vragen ook vaak in groepschats waar de anderen heen gaan. Almere, Purmerend en Diemen komen dan ook wel eens voorbij.

Reddingsbrigade

Walter Weg van de reddingsbrigade laat weten dat ze door wachtlijsten zien dat kinderen – maar ook volwassenen – steeds later of helemaal geen zwemles krijgen. "Dat zorgt voor gevaarlijke situaties in het water, ook bij IJburg."

Anouke maakt zich dan ook zorgen om de veiligheid van haar kinderen. "Er is veel water bij IJburg en er zijn ook gevaarlijke plekjes. Mijn oudste kan zich dan wel redden, maar zodra mijn jongste gaat lopen, ga ik me wel zorgen maken."