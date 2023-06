Tropische temperaturen dit weekend: genieten, maar niet compleet onbezorgd

De thermometer tikt bijna dertig graden aan dit weekend. De meeste Amsterdammers zullen dan wel buiten te vinden zijn, genietend van de zon. Ecologen zullen anders kijken naar deze tijd. Het heeft namelijk al bijna een maand niet geregend, en dat wordt ook niet voorspeld de komende weken. "Ik maak me echt ongerust over de cyclus van de natuur."

In het Amsterdamse Bos maakt Gerard Zwijnenburg zich klaar voor het wijnfestival dat straks gaat beginnen. De organisator heeft extra maatregelen getroffen om zijn bezoekers te beschermen tegen uitdroging en een zonnesteek. Water bij de wijn doen is in dit geval niet zo erg, zegt Zwijnenburg. "We hebben extra drinkwater beschikbaar en zonnebrand bij de ingang.

Ideaal is het niet, deze temperatuur, vindt Zwijnenburg, maar met de extra schaduwplekken moet het volgens hem wel goed komen. "We hebben daarnaast gevraagd of iedereen zijn mooiste hoed meeneemt. De mooiste krijgt een fles rosé."

Insmeren, hoed dragen, water drinken: dat zijn maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen voor tegen de droogte en de warmte. Op de vraag hoe we de natuur kunnen helpen zegt ecoloog Atze van der Goot: "Een bakje water in de schaduw op je balkon zetten. Daar kunnen egels en vogels van drinken."

Kikkerdril en vlinders

De natuur een handje helpen is nodig. De laatste regenbui was 13 mei, en de droogte gaat waarschijnlijk nog een tijd aanhouden. "Nu zijn de effecten nog niet meteen zichtbaar", zegt Van Der Goot. "In het voorjaar heeft het heel hard geregend en dat water zit nog in de grond." Maar houdt de droogte langer aan, dan voorziet de ecoloog problemen. Hij kijkt naar het gras op het pleintje in de Rivierenbuurt. "Je ziet dat de randen al geel zijn. Bij gras kun je de eerste tekenen van droogte zien."