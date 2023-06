Oudste brandweerkazerne van Benelux na grote renovatie weer in gebruik

Brandweerkazerne Dirk aan de Honthorststraat in Zuid is na een flinke renovatie van anderhalf jaar weer in gebruik door de brandweerlieden. Het monument, wat in 1870 is gebouwd en sinds 1897 in gebruik is door de brandweer, is de nog oudste draaiende kazerne in de Benelux.

Marco Duivestein, de bevelhebber van de kazerne, is erg te spreken over zijn opgeknapte werkplek. "Het oude werk is weer helemaal teruggebracht. Er zijn oude schilderijen die tevoorschijn kwamen achter het stucwerk en het oude glas in lood is teruggevonden en geplaatst. Het is echt fantastisch."

De remise, de stalplaats voor de brandweerauto's, is de plek in het gebouw wat het meest is opgeknapt na de renovatie. "De ruimte van voor de renovatie is niet meer te herkennen. Alle gemetselde wanden en het mooie houtwerk was allemaal gestuukt achter lelijke witte wanden", legt projectleider Bram Tromp uit.

Maar niet alles is teruggebracht naar de oude glorie. Zo hebben de slaapkamers voor brandweerlieden een make-over gekregen en zijn die modern gemaakt. Daarnaast heeft het monument nu energielabel A, is het gasloos en zijn er zonnepanelen geplaatst.