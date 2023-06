Ajax mist Berghuis eerste drie duels na klap tegen FC Twente-fan

De aanklager betaald voetbal vond de actie in strijd met de regels en gedragscodes voor spelers, maar hield ook rekening met de 'grove beledigende uitlatingen' van de supporter. Omdat het niet duidelijk is of hij opkwam voor zijn medespeler Brian Brobbey of dat hij met een andere reden de slaande beweging maakte, geeft de KNVB hem een schorsing van twee wedstrijden en één voorwaardelijke schorsing.

Echter moeten de Amsterdammers Berghuis toch drie wedstrijden. Dat komt omdat hij tegen FC Twente ook zijn vijfde kaart pakte van het seizoen. Berghuis mag wel spelen tijdens de play-offs voor de Europa League.