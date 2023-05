Ajacied Steven Berghuis geeft omstander klap bij verlaten stadion: "Had ik niet moeten doen"

Bij het verlaten van het stadion van FC Twente kon Ajax-speler Steven Berghuis zich niet onder controle houden. Vlak voor het instappen in de spelersbus deelde hij een flinke klap uit aan iemand die achter de hekken stond, vermoedelijk een supporter van Twente.

Het is nog onduidelijk wat Berghuis zo woedend heeft gemaakt. Volgens de NOS zou Berghuis hebben geslagen na een racistische opmerking richting teamgenoot Brian Brobbey. Brobbey die zou zijn uitgescholden voor "kankerzwarte".

Bij de spelersbus van Ajax stonden tientallen supporters van de thuisclub achter hekken. Op beelden is te zien hoe Berghuis over een hek heen duikt en uithaalt.

Boete

Berghuis heeft inmiddels laten weten spijt te hebben van de klap. "Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen", schrijft hij in een persverklaring. "Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit delen aan fans die daar om vragen."

"Ik ben inmiddels wel wat gewend maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax."

Ajax heeft ook gesproken met Berghuis. "Steven heeft op een verkeerde manier gereageerd. Hij heeft dat al snel bij John Heitinga kenbaar gemaakt en meteen zijn excuses aangeboden. Bij aankomst in de Arena heeft hij een gesprek gehad met Heitinga, Edwin van der Sar en Sven Mislintat", schrijft Ajax. "De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt. Hij heeft een boete gekregen."

Vlak voor de klap had Ajax het seizoen teleurstellend afgesloten met een 3-1 nederlaag tegen FC Twente.