Geen stormloop op nieuwe uitshirt Ajax: "Maar ik vind hem wel lekker fris"

Of het nou aan de matige prestaties van Ajax ligt, het ontwerp of de verhoogde prijs: het liep tijdens de eerste verkoopdag van het nieuwe uitshirt nog niet storm bij de fanshop. De laatste jaren stonden er wel behoorlijke rijen op de eerste verkoopdag. Op sociale media was er veel discussie over het shirt: van spuuglelijk tot fantastisch. De supporters die wél richting de Johan Cruijff Arena kwamen om het nieuwe shirt te bemachtigen waren er wel tevreden over.

"Het is een lekker fris shirt. Een stuk beter dan die van vorig jaar, dat was erg dof", aldus een supporters die het shirt ook meteen heeft laten bedrukken met de naam van Brian Brobbey. Voor een andere fan is het uitshirt een verzamelobject. "Ik haal het nieuwe shirt elk jaar. Ik vind het een mooi ontwerp deze keer."

Het nieuwe tenue wordt aankomende zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Twente in gebruik genomen. Het duel, dat tegelijkertijd met AZ - PSV wordt gespeeld, kan zorgen voor een knotsgekke laatste wedstrijddag. Toch zijn de supporters het er over eens, Ajax gaat die tweede plek - en dus Champions League-voetbal - pakken. "Ik denk dat AZ die lampies wel even gaat verslaan en wij rollen Twente op."