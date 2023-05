Het was een tijdje stil rondom Ajax, maar het lijkt erop dat er nu toch behoorlijk wat kabaal komt vanuit de Johan Cruijff Arena. De bestuursraad stapt op vanwege gebrek aan vertrouwen wat ervoor zorgt dat Ajax een nieuwe bestuursraad moet kiezen. "Het is op dit moment een groot zooitje daar", vertelt Kale in de podcast. Daarnaast is er een nieuwe hoofdscout en zal Ajax een belangrijke pot tegen FC Twente gaan spelen. Kortom, er is genoeg belangrijks om te bespreken.