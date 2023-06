Wethouder: mbo'er weigeren, maar hbo'er en wo'er wel binnenlaten met uitgaan is discriminatie

Het op studentenavonden in de stad toelaten van hbo- en universiteitsstudenten, maar het weigeren van mbo'ers is discriminatie. Dat zegt wethouder mbo Sofyan Mbarki (PvdA) in een speciale uitzending van AT5's Park Politiek vanuit het MBO College Noord. "Je staat aan de deur, je vrienden mogen naar binnen en jij niet. Dat is pijnlijk. We hebben hier de stad bij nodig. Waardeer deze doelgroep zoals elke andere groep."

Mbarki: "De belofte die ik kan doen is dat ik gisteren ben begonnen met de positionering van mbo'ers. Ik hang aan de lijn bij organisaties waar ik signalen van heb gekregen dat dit speelt. Een pas voor het ROC, die uniform is, zou ik ook heel goed vinden. Dan heb je ook gewoon een pas. Als er dan nog sprake is van discriminatie, dan hebben we de meldpunten in de stad waar je je dan kan melden."

Lager/ hoger

Dat mbo'ers minder gewaardeerd worden, is volgens Mbarki onterecht. "Wat ik zelf pijnlijk vind, zijn de stagevergoedingen, dat mbo'ers soms niks of minder betaald krijgen dan hbo'ers en wo'ers. Als gemeente geven we nu een vergoeding op basis van leeftijd. We moeten ook af van de termen lager en hoger. Taal doet er toe. Mensen krijgen allerlei associaties als je een opleiding als lager bestempeld. We hebben het ook over studenten, ongeacht of je mbo'ers, hbo'ers of wo'er bent."

De ongelijke behandeling van studenten is ook terug te zien tijdens de introductietijd. De wethouder zegt dat studenten zelf met een plan moeten komen om bijvoorbeeld de gezamenlijke introductieweek ook voor mbo'ers open te stellen, zoals wel al gebeurt in Utrecht en Leiden. "Als wij kunnen helpen, dan heel graag. Ik weet dat de gesprekken lopen. Als er een duw nodig is, ben ik de eerste die dat wil geven."