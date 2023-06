Meningen verdeeld over parkje Weesperstraat: van 'fantastisch' tot 'begraafplaats'

Haar buurvrouw vult aan: "Het is zo lekker dat het verkeer weg is. Ik hoop dat het zo blijft. Toen ik hier dertig jaar geleden kwam wonen werd ons een tweebaansweg met dubbele rijen bomen beloofd, en nu wordt er eindelijk eens overwogen om dat te realiseren."

Behalve de schaduw valt ook op: het gebrek aan verkeer. Een buurtbewoner die al dertig jaar in de de straat woont zegt: "Het is zo rustig, daar moet ik wel aan wennen. Dan denk ik: gaat alles wel goed, het is zo stil."

"Ik vind het helemaal geweldig hier, het mag van mij zo blijven", aldus een buurtbewoner. Met haar buurvrouw zit ze aan een van de zojuist geplaatste picknickbanken. "Ze hebben er echt hun best op gedaan met al dat groen, en het is lekker koel hier."

Picknicken en evenementen

De gemeente wil in het parkje de komende weken evenementen voor de buurt gaan realiseren. Projectleider Matthew Eelman: "Dit parkje is vooral aangelegd om te laten zien wat je kan met de ruimte als hij vrijkomt en niet door de auto wordt gedomineerd."

Als het aan de bewoners ligt zijn ze hier de komende weken vaker te vinden met een snack en een flesje wijn, al is niet iedereen erover te spreken: "Het parkje is op zich leuk, het lijkt alleen wel op een begraafplaats, we hoeven alleen nog onze kisten hier neer te zetten." Haar buurvrouw is het daar totaal niet mee eens. "Ik vind het echt fantastisch."