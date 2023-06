'Autootje pesten' tot 'gedurfd besluit': knip Weesperstraat verdeelt de gemeenteraad

De knip op de Weesperstraat maakt veel los in de gemeenteraad. De proef waarbij een deel van de straat is afgesloten voor doorgaand verkeer krijgt naast steun, ook veel kritiek. "Met de autoluwe stad kan ik nog best een heel eind in meegaan. Maar een autoluwe stad betekent niet auto pesten, auto frustreren of autovrij", aldus VVD-raadslid Daan Wijnants.

Het is de vierde dag sinds de proef in werking is gegaan en de gevolgen worden duidelijk. Er is meer drukte op omliggende straten, en voornamelijk op de Kattenburgerstraat staat vaak file. "Het is eigenlijk een zwaar drama", vindt Eduard Mangal van DENK. "Ondernemers in de stad worden er helemaal gek van want die komen niet eens bij hun klanten terecht. Taxichauffeurs kunnen nergens naartoe en je ziet ook dat hulpdiensten en het openbaar vervoer achteraan in de file moeten aansluiten."

Tegenover de kritiek staat onder andere GroenLinks. Zo noemt fractievoorzitter Zeeger Ernsting het een gedurfde proef die de stad moet verbeteren. "De Weesperstraat verdient het om een bloeiende straat te zijn. Daar strijd ik al jaren voor", aldus Ernsting.

De kritiekpunten van tegenpartijen zijn vooral de toenemende drukte op andere straten. Ze vrezen dat het drukke verkeer op deze manier niet opgelost wordt, maar enkel verplaatst. Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst zegt dat deze problemen werden verwacht in de eerste twee weken van de proef. Van der Horst: "Daarna verwacht ik dat mensen er veel beter op voorbereid zijn. En dan meteen alternatieve routes pakt of nadenkt over een andere manier van reizen."

Twitter

Ook sociale media wordt gebruikt als spreekbuis van de politieke partijen. Is het debat over de knip te gepolitiseerd? Een terechte vraag, vindt Wijnants van de VVD. "Ik zie vooral de heer Ernsting van GroenLinks elke lege straat van Amsterdam twitteren alsof het paradijs op aarde is. En ik doe weer de andere kant. Maar laten we wel wezen, de effecten zijn groot en mensen zijn gefrustreerd. Dit zijn geen zaken waarmee je moet experimenteren."