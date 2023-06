Hedwiges Maduro definitief naar Ajax als nieuwe assistent-trainer

Het hing al even in de lucht. Hedwiges Maduro is de nieuwe assistent-trainer van Maurice Steijn bij Ajax. De Amsterdammers hebben een overeenkomst bereikt met zijn huidige club Almere City. De 38-jarige oud-Ajacied tekent een contract van drie jaar en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn professionele spelersdebuut maakte.

Maduro zat sinds het seizoen 2021/22 op de bank bij Almere City als assistent-trainer, nadat hij met het onder 21-elftal landskampioen was geworden. In het verleden hadden de Amsterdammers al eens een lijntje uitgegooid naar de oud-Ajacied, maar hij koos toen om bij Almere City te blijven. Ook toen PSV vorig seizoen kwam aankloppen verkoos hij de club in de Keuken Kampioen Divisie voor de eredivisie-top.

Terug op oude nest

Nu kiest Maduro wel voor de overstap naar Ajax. Na een uitmuntend seizoen met Almere City, waarin hij samen met hoofdtrainer Alex Pastoor de Almeerders voor het eerst in de historie naar de eredivisie bracht, is hij klaar voor de volgende stap.

Daarmee keert Maduro na ongeveer 15 jaar weer terug bij zijn oude club. Rond de eeuwwisseling kwam Maduro over als 14-jarige jongen van Omniworld, de voorloper van Almere City, naar de jeugdopleiding van Ajax. In het Uefa cup-duel met het Franse AJ Auxerre in het seizoen 2004/05 liet hoofdtrainer Ronald Koeman de 20-jarige Maduro debuteren.

Het volgende seizoen veroverde de middenvelder een basisplaats bij de opvolger van Koeman, Danny Blind. In totaal kwam hij tot 107 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij elf keer het net vond en vier keer een assist wist te geven. In de winterse transferperiode van het seizoen 2007/08 verruilde hij Amsterdam voor Valencia.

De AT5-uitzending in 2008 toen Maduro de overstap maakte naar het Spaanse Valencia CF met een terugblik op zijn carrière in Amsterdam.