Valley wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs: ''Gebouw waar we trots op mogen zijn''

Voor veel Amsterdammers is het inmiddels een bekend gebouw. Het project Valley op de Zuidas is een echte blikvanger en dat wordt gewaardeerd. Het project is eerder al verkozen tot de beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld en gaat er nu met de Amsterdamse Nieuwbouwprijs vandoor. Deze publieksprijs werd vandaag op de Dag van de Bouw uitgereikt. AT5 was erbij en sprak met trotse bewoners.

De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor nieuwbouw in de stad en wordt dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. De afgelopen weken konden Amsterdammers stemmen op hun favoriete project. Met 22.6 procent van de stemmen heeft Valley ruim gewonnen. De tweede plek is voor het Sluishuis met 16,3 procent van de stemmen. En op de derde plaats staat Kramatweg met 12,3 procent van de stemmen. Hier kun je alle tien de genomineerde projecten bekijken.

Feest in de 'vallei' Valley bestaat uit drie torens, met 198 huurappartementen, die verbonden zijn door een publiek toegankelijke 'vallei' op de vijfde verdieping. De plek om een feestje te vieren. Aan wethouder Reinier van Dantzig en Arno Visser van Bouwend Nederland de eer om de prijs uit te reiken aan de bewoners en betrokken partijen. Volgens Van Dantzig is Valley een gebouw waar we als Amsterdammers trots op mogen zijn. ''Het gebouw draagt bij aan de ontwikkeling van dit deel van de stad en past in deze buurt. Met deze prijs krijgt Valley de erkenning op architectonisch gebied die het verdient'', aldus de wethouder.

Cenk Karakaya in gesprek met bewoner Oscar Hammerstein