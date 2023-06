Seksueel grensoverschrijdend gedrag: ook mannelijke verpleegkundigen krijgen ermee te maken

Nadat verpleegkundestudent Finn Roset (22) tijdens zijn stage in het ziekenhuis te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag, besluit hij onderzoek te doen naar het onderwerp. Hij ontdekt dat mannelijke verpleegkundigen er veel vaker mee te maken hebben, maar dat er vaak niet over wordt gesproken. Hij pleit daarom nu voor meer aandacht voor het onderwerp.

"Nou mam, twee jongens aan het bed. Dat zal wel een trio worden vanavond." Het was waarschijnlijk grappig bedoeld, maar aan die opmerking hield Roset een naar gevoel over. Een familielid van een oudere dame maakte de opmerking tijdens zijn stage in het ziekenhuis, toen hij met een medestudent bij haar op de afdeling kwam.

De opmerking zorgde ervoor dat hij helemaal geen zin meer had om naar die patiënt toe te gaan. Hij ging nadien met andere verpleegkundigen in gesprek en kwam erachter dat soortgelijke incidenten veel vaker gebeuren. Hij besluit voor zijn studie daarom onderzoek te doen en ontdekt dat er maar weinig bekend is over grensoverschrijdend gedrag bij mannelijke verpleegkundigen.