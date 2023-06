Politiek nl IJburgers zijn scooterrijders op Nesciobrug zat, petitie ruim duizend keer ondertekend

Met een scooter met geel kenteken over de Nesciobrug in Oost. Het is niet toegestaan, maar het gebeurt wel. Volgens buurtbewoners leidt het tot gevaarlijke situaties en soms zelfs ongelukken.

Nadam Schmidt, bewoner van IJburg, is een petitie gestart in de hoop dat de gemeente een kentekencamera plaatst, waardoor alle scooters op de bon geslingerd worden. Hij vindt dat het te druk en smal is voor de scooterrijders.

"Het inhalen is het wel het gevaarlijkst", stelt Schmidt. "En er zijn ook veel hardlopers die het lekker vinden om die helling te pakken. Dat snap ik wel. Maar dan krijg je twee fietsers naast elkaar, een hardloper en een tegenligger en dan is het vaak al gebeurd. "

Quote "Mijn drie pubers fietsen ook op deze brug. En dan houd je als moeder je hart vast" Fietser

Andere fietsers maken zich ook zorgen. "Wij hebben drie pubers thuis en die gaan met de fiets helemaal naar Zuid naar school. Die fietsen ook op deze brug. En dan houdt je als moeder je hart vast." Stadsdeelbestuurder Rick Vermin vindt het grote aantal scooters op de brug ook een probleem. Hij vraagt daarom opnieuw aan de centrale stad om inderdaad kentekencamera's te plaatsen.

"Ik heb al vaker het verzoek gedaan om de camera's hier te plaatsen", zegt Vermin. "Daarom hebben we ook meer handhavers en politie ingezet. Er is gewoon een beperkt aantal camera's in de stad beschikbaar. En volgens mij onderstreept de petitie van de bewoners heel duidelijk de noodzaak van een camera op de Nesciobrug." Vermin heeft 'goede hoop' dat de centrale stad de kentekencamera's inderdaad plaatst.