Flamboyante masseur en yogadocent Fred van Beek (93) overleden

Masseur en yogadocent Fred van Beek is zondag op 93-jarige leeftijd overleden. Van Beek was vijfentwintig jaar lang masseur voor Het Nationale Ballet en had sinds 1961 een yogastudio in de Rivierenbuurt.

Verder had Van Beek eind jaren zeventig een dagelijks radioprogramma bij de NOS, 'Even op adem komen met Fred van Beek'. Ook bracht hij tientallen yoga-cassettebandjes en -cd's uit. In 1986 richtte Van Beek de Club van honderd op. In de club zaten mensen die vastberaden waren om honderd jaar te worden. Leden moesten tussen de 36 en 64 (samen honderd) zijn en betaalden honderd gulden lidmaatschap per jaar. Het maximaal aantal leden van de club? Honderd.

Yoga in plaats van celstraf

Ook had hij ooit het idee om een politieke partij oprichten, gericht op het persoonlijk welzijn van mensen. Een van zijn partijpunten was dat hij kleine criminelen in plaats van gevangenisstraf yoga wilde aanbieden. De partij kwam nooit van de grond.

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van Van Beeks yogastudio ging AT5 in 2011 bij hem op bezoek. Hij vertelde toen onder meer dat hij tot zijn honderdste wilde werken, om vervolgens tot en met zijn 120e zijn 'karma af te werken'. Het bezoek aan de studio van Van Beek is hier te zien: