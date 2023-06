Bejaarde man binnen paar uur slachtoffer van straatroof én woninginbraak

Het zat voor een 78-jarige Amsterdammer op z'n zachtst gezegd niet mee afgelopen zaterdag. De man werd op de terugweg van zijn boodschappen beroofd door twee mannen van zijn horloge en vervolgens kwam hij erachter dat er ook in zijn huis was ingebroken. De politie doet onderzoek of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Afgelopen zaterdag rond 09.30 uur verlaat de man zijn woning aan de Buitenveldertselaan in de Gelderlandpleinbuurt om boodschappen te gaan doen. Als hij na twee uur weer onderweg naar huis loopt, ziet hij ter hoogte bij de kruising van zijn woning met de A.J. Ernststraat twee mannen onder een overkapping staan. Als de man voorbij het tweetal is, wordt hij door een van hen hard vastgepakt. Zijn horloge wordt met kracht van zijn pols gerukt en het duo rent weg in de richting van het Gelderlandplein.

De man loopt met een gewonde pols terug naar zijn woning en ziet vervolgens dat er is gerommeld met het slot in de voordeur. Bij binnenkomst blijkt dat de woning overhoop is gehaald en dat er meerdere sieraden zijn meegenomen.

Politie zoekt getuigen

Volgens de bejaarde Amsterdammer waren beide straatrovers rond de 25 jaar oud, zo rond de 1.80 meter lang, hadden ze een normaal postuur en een blanke huidskleur. Na de twee incidenten hebben agenten in de buurt onderzoek uitgevoerd, maar daar is volgens de politie niet veel uitgekomen. Het is daardoor vooralsnog voor de recherche niet duidelijk of de straatroof en de woninginbraak iets met elkaar te maken hebben.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord wat te maken kan hebben met zowel de straatroof als met de inbraak. Ook wordt er aan omwonenden gevraagd met een videodeurbel of dashcam om de beelden te delen.