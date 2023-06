Verdriet bij bewoners Weesperzijde om kappen bomen: "Het wordt ook bloedheet binnen"

Voor bewoners van de Weesperzijde in Oost is het uitzicht de laatste jaren behoorlijk veranderd. Door de iepenziekte legt de ene na de andere boom daar het loodje en daarom zijn er harde maatregelen genomen. Vandaag werden er zeven iepen gekapt.

"Ik vind het heel verdrietig", vertelt een bewoner van de straat. "En behalve dat is het ook heel warm geworden in deze huizen. Het scheelt al gauw een paar graden. Het is nog nooit zo heet geweest, je kunt een stuk van je huis eigenlijk niet meer gebruiken."

Een ander zegt dat hij hetzelfde probleem heeft. "Het wordt gewoon bloedheet binnen. Nu hebben we de gordijnen dichtgedaan. Dat had ik nog nooit gedaan."

De iepenziekte komt veel voor in de stad. Hans Kaljee, bomenexpert bij de gemeente, laat weten dat hij zich zorgen maakt over de verspreiding van de ziekte. "Dat noem je het domino-effect of het oprol-effect. En dat is een enorme zorg die we hebben in dit soort situaties, waar bomen zo heel dicht bij elkaar staan."

Op dezelfde plek komen nieuwe iepen terug, die wel tegen de iepenziekte kunnen.